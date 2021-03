Santa Marta de Penaguião: entregues mais de 37 mil euros em bolsas de estudo

O Município de Santa Marta de Penaguião entregou, no dia de ontem, na Praça do Município, bolsas de estudo a 70 estudantes universitários do concelho, mais nove do que o ano anterior.

As bolsas de estudo que contemplam também 6 bombeiros e filhos de bombeiros foram entregues aos estudantes numa cerimónia diferente e única que contou com a ajuda preciosa de um drone como veículo de entrega.

O Presidente da Câmara Municipal, Luís Machado, durante a sessão, realçou a importância da qualificação dos jovens penaguienses, incentivando os mesmos a manterem a “garra” para chegarem ao mercado de trabalho, quem sabe, a lugares de topo, bem como continuarem o esforço na prevenção contra a Covid-19.Esta medida de apoio às famílias representa um investimento da autarquia no montante de 37.750,00€, um apoio importante para todas na medida em que ajuda a aliviar as despesas tidas todos os anos, como por exemplo com propinas, transportes e alojamento.

De realçar que esta medida que apoia anualmente os alunos do concelho de Santa Marta de Penaguião já representa, desde o ano 2014, um investimento da autarquia de cerca de 224 mil euros, num universo de 451 bolsas atribuídas.