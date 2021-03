Santa Marta de Penaguião: entrega dos Prémios de Quadro de Excelência

Em pleno período de pandemia (2020), período tão novo e tão difícil, onde a motivação e o esforço se transformaram numa batalha constante para todos, os alunos do agrupamento de escolas de Santa Marta de Penaguião continuaram a ver o seu desempenho e perseverança no estudo reconhecidos pelo Município penaguiense.

O Presidente da autarquia, hoje, dia 23 de março, deslocou-se às EB1 e centro escolar para dar os parabéns aos alunos do 1º ciclo que integram o Quadro de Honra e Excelência pelo seu desempenho escolar no ano letivo 2019/2020, entregando-lhes uma lembrança e um certificado, símbolos do orgulho que o município tem neles.

De salientar que os prémios de Quadro de Honra e Excelência aos alunos do 2º e 3º ciclo, serão entregues assim que os mesmos regressem às aulas presenciais.

A todos eles muitos parabéns e, a todos os outros, o município deseja um final de ano letivo repleto de bons resultados escolares.

