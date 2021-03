28,2 milhões de euros para melhorar o abastecimento de água e saneamento em 8 municípios

Aconteceu ontem em Sabrosa a cerimónia de assinatura do contrato de apoio do Banco Europeu de investimento – BEI à Águas do Interior Norte – AdIN para melhorar o abastecimento de água e o saneamento de águas residuais no território abrangido pelos serviços da mesma.

Este projeto ajudará a AdIN na renovação e reabilitação das infraestruturas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, proporcionando melhorias substanciais na qualidade ambiental e benefícios para a saúde dos cidadãos.

Graças a este apoio, a AdIN poderá melhorar os serviços que presta a cerca de 95000 munícipes de Freixo de Espada à Cinta, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Torre de Moncorvo e Vila Real.

No momento, o presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, sublinhou a importância do acordo assinado, afirmando que “permitirá prestar um serviço de maior qualidade aos munícipes”. No mesmo sentido, o vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix, responsável pelas operações do Banco em Portugal, afirmou que “é com satisfação” que o BEI apoia este programa, valorizando também a importância que este acordo terá no incremento de qualidade dos serviços a prestar.

Esta operação é apoiada pelo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE).