Peso da Régua: adjudicada obra de recuperação do balneário termal das Caldas de Moledo

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua assinou esta manhã a adjudicação da obra para recuperação do Balneário Termal das Caldas do Moledo. Com o prazo de execução de 18 meses, a obra equivalerá a um investimento na ordem de um milhão e seiscentos mil euros, com financiamento comunitário garantido no âmbito do Programa PROVERE. A recuperação do Balneário Termal marca o início de uma intervenção mais alargada.

A cooperação existente entre a Câmara Municipal do Peso da Régua e a Entidade Turismo do Porto e Norte de Portugal é a garantia de que continuarão a ser envidados esforços, com vista à recuperação das Termas de Caldas do Moledo e à revitalização dos cuidados de saúde de referência nacional, com uma aposta complementar na hoteleira e no aproveitamento de equipamentos existentes no local, como o Palacete de Caldas do Moledo.

“Estamos certos de que a médio prazo estarão reunidas condições favoráveis ao regresso das pessoas para tratamentos especializados. Esta será uma nova oportunidade para a dinamização da economia local e regional, coincidente com a criação de novos postos de trabalho, empresas em áreas complementares, novos residentes e reforço da oferta turística. Da vontade dos homens, vai nascer a obra”, pode ler-se na publicação feita pelo município nas redes sociais.