Município de Vila Real promoveu segunda oficina temática on-line

Decorreu no dia 20 de março a segunda oficina temática on-line, uma iniciativa do Município de Vila Real dirigida aos jovens que se encontram em confinamento. Esta sessão abordou questões relacionadas com a “Promoção da Autoestima nos Jovens”. Sendo o autoconhecimento e a valorização pessoal fatores fundamentais para um crescimento físico e emocional harmonioso, é possível com recurso a determinadas técnicas, nomeadamente o Mindfulness, alcançar o bem-estar pleno.

Assim, esta oficina abordou vários temas teóricos, bem como práticas de relaxamento para aumentar a autoestima e confiança, com o objetivo de combater a ansiedade. No final da sessão prática de respiração e de mindfulness os jovens participantes tiveram a oportunidade de manifestar as suas emoções descrevendo numa palavra aquilo que sentiram. Palavras como felicidade, paz, despreocupação, renascer, tranquilidade e gratidão, foram algumas das que mais se destacaram.

O jovem piloto Rafael Lobato foi convidado para participar nesta sessão onde deu o seu testemunho de como tem vivido estes meses e deixou uma mensagem de confiança, perseverança e superação. Incentivou ainda todos os jovens presentes a praticarem desporto ao ar livre e manterem a cabeça sempre positiva.

Fornecer estratégias que facilitem a passagem deste novo confinamento é um dos objetivos desta iniciativa da autarquia vila-realense que, apesar dos constrangimentos causados pela pandemia, tem procurado manter alguma atividade, no âmbito das políticas municipais de juventude, adaptando-se a esta nova realidade.