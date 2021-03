CCDR-N organiza sessão virtual com rede europeia de regiões industrializadas

A CCDR-N organiza hoje, 25 de março, a Conferência Regional da “Vanguard Initiative”, em formato virtual. A sessão, que decorre entre as 9h30 e as 12h (hora portuguesa), tem como objetivo apresentar resultados de atividades de projetos-piloto europeus. Os projetos-piloto são iniciativas inter-regionais entre empresas e entidades científicas e tecnológicas, num domínio tecnológico específico, que têm como objetivo facilitar a construção e o reforço das cadeias de valor industriais em mercados de futuro elevado potencial.

O evento será também dedicado à apresentação de iniciativas integradas nos projetos-piloto mais relevantes para a área estratégica da especialização inteligente transfronteiriça relacionados com a Indústria 4.0, nomeadamente: ESM – Eficiência e Produção Sustentável; Produção de alto desempenho por meio de impressão 3D; e Inteligência Artificial. O evento terá ainda como foco os Centros de Inovação Digital e relevância dos mesmos para a digitalização da indústria de manufaturação no contexto da especialização inteligente. Assim, o público-alvo desta conferência são as entidades do sistema Eurorregional de inovação da Galiza e do Norte, nomeadamente clusters, associações empresariais, empresas, universidades, centros de investigação e infraestruturas tecnológicas, cujo âmbito de intervenção está relacionado com o tema Indústria 4.0.

As regiões do Norte e da Galiza desenvolveram a Estratégia de Especialização Inteligente Galiza-Norte de Portugal (RIS3T), a primeira RIS3 transfronteiriça europeia. A RIS3T define um quadro de cooperação estratégica para dar uma resposta coordenada aos desafios partilhados que, no âmbito das políticas de inovação, podem ser tratados em conjunto de forma mais eficaz e eficiente, mobilizando novas iniciativas e projetos e aumentando a aplicação de fundos comunitários na Europa nível. No âmbito da RIS3T, foram definidas seis áreas estratégicas de cooperação para a Eurorregião, nomeadamente: (i) Biomassa e energia do mar; (ii) Indústrias agroalimentares e de biotecnologia; (iii) Indústria 4.0; (iv) Indústrias de mobilidade; (v) Indústrias turísticas e criativas; (vi) Saúde e envelhecimento ativo.

As atividades do projeto de implementação de RIS3T, denominado IMPACT_RIS3T e aprovado no âmbito do Programa de Cooperação Interreg VA Espanha Portugal 2014-2020, têm como meta a promoção da participação de atores da Eurorregião Galiza – Norte de Portugal na Europa, através de redes associadas à especialização inteligente. A Vanguard Initiative – New Growth Through Smart Specialization é uma associação de 39 regiões da União Europeia, entre as quais se encontram as regiões do Norte e da Galiza, que visa estimular a modernização industrial através da aplicação mais eficaz de novas tecnologias baseadas na complementaridade entre as suas estratégias de especialização (RIS3), bem como estimular e apoiar o diálogo estratégico entre os seus membros e as instituições europeias. As regiões participantes na rede estão empenhadas em apoiar a criação de redes inter-regionais, com base na atividade colaborativa de projetos-piloto temáticos e de casos de demonstração que visam; promover o coinvestimento em áreas prioritárias europeias, facilitar o acesso ao financiamento combinado para projetos de co-investimento e tirar partido de melhores sinergias entre os instrumentos regionais, nacionais e europeus para apoiar a colaboração inter-regional.

O evento será transmitido em direto nas redes sociais da CCDR-N.