Duas mulheres e dois homens roubavam rails da Autoestrada A24

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Vila Pouca de Aguiar, hoje, dia 25 de março, identificou duas mulheres e dois homens, com idades compreendidas entre os 15 e os 52 anos por furto, no concelho de Vila Pouca de Aguiar.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda surpreenderam em flagrante os suspeitos a furtar guardrails numa via junto à Autoestrada (AE) 24, utilizando um veículo ligeiro de mercadorias para apoio. Após a abordagem, foram detetados no interior do veículo 39 guardrails metálicos, tendo ainda sido apreendidas várias ferramentas utilizadas no furto, bem como o veículo.

Os suspeitos foram identificados, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Pouca de Aguiar.